Лавров обсудит перспективы сотрудничества во время визита на Шри-Ланку

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил в интервью ланкийской газете «Дэйли ньюс», что во время визита на Шри-Ланку намерен обсудить перспективы сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве и сфере информационных технологий.

Текст интервью опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Он рассказал, что в последние годы объём торговли между Россией и Шри-Ланкой «колеблется вокруг отметки в $400 млн».

«Это явно не соответствует имеющемуся потенциалу, что было отмечено и на состоявшихся в марте 2017 года в Москве переговорах президентов Владимира Путина и Майтрипалы Сирисены. Главы наших государств поставили задачу увеличить товарооборот до $700 млн», — отметил министр.

Лавров сообщил, что «Россия готова предложить Шри-Ланке продукцию отечественных предприятий, в частности авиастроительных».

«Налицо хорошие перспективы взаимодействия в энергетическом секторе, налаживания кооперации в сельском хозяйстве и в области внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий», — заявил он.

Глава российского МИД добавил, что «другим важным направлением совместного приложения усилий остаётся сфера туризма, поскольку Шри-Ланка стала популярным направлением отдыха у россиян».

Как сообщает РИА Новости, Лавров прибудет в Коломбо 14 января.

Отмечается, что у него запланированы встречи с президентом Шри-Ланки, премьер-министром, а также с министром иностранных дел.