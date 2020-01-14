Ливан восстановил право голоса в Генассамблее ООН
- Reuters
«С этим платежом право голоса Ливана полностью восстановлено, согласно статье 19 устава ООН», — сказал он на брифинге, его слова приводит РИА Новости.
12 января стало известно, что по причине неуплаты взносов без права голоса остались семь входящих в организацию государств: Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика.
Наибольший долг зафиксирован у Венесуэлы: для сокращения суммы задолженности по взносам ей необходимо произвести минимальный платёж размером более $21 млн.