Ливан восстановил право голоса в Генассамблее ООН

Ливан вновь приобрёл право голоса в Генеральной ассамблее Организации Объединённых Наций после того, как внёс платёж в организацию. Об этом сообщил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«С этим платежом право голоса Ливана полностью восстановлено, согласно статье 19 устава ООН», — сказал он на брифинге, его слова приводит РИА Новости.

12 января стало известно, что по причине неуплаты взносов без права голоса остались семь входящих в организацию государств: Венесуэла, Гамбия, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканская Республика.

Наибольший долг зафиксирован у Венесуэлы: для сокращения суммы задолженности по взносам ей необходимо произвести минимальный платёж размером более $21 млн.