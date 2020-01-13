В Иране назвали возможную причину ошибки ПВО в ситуации с Boeing

Ошибочный пуск ракеты по украинскому пассажирскому самолёту в Тегеране мог произойти из-за недостатка координации с новым расчётом сил ПВО около аэропорта, считает заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.

«До взлёта самолёта расчёты ПВО уведомили где-то раз или два... Однако не было полной координации с новым расчётом системы ПВО, который был установлен в ту ночь возле международного аэропорта имени имама Хомейни, и ошибка случилась из-за этого», — сказал он РИА Новости.

Политик добавил, что в момент катастрофы над Ираном летел самолёт катарских авиалиний.

«Когда он вошёл в иранское воздушное пространство, то сообщил иранским диспетчерам о своём местонахождении, и они, в свою очередь, поставили в известность силы ПВО, им удалось скоординироваться, чтобы самолёт пролетел как обычно», — сказал Беюки.

Инцидент произошёл 8 января, пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Погибли 176 человек. 11 января в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

Как пояснили в КСИР, система ПВО Ирана приняла самолёт за крылатую ракету, а у оператора системы ПВО прервалась связь с командованием, и ему пришлось принимать решение самостоятельно.