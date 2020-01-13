Путин провёл телефонные переговоры с премьером Индии
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры двух стран подтвердили личные встречи.
«Подтверждены новые личные встречи, в том числе в ходе торжественных мероприятий в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне и саммитов БРИКС и ШОС в Санкт-Петербурге», — указывается в заявлении.
В пресс-службе также указали, что Путин и Моди обсудили по телефону ситуацию в Персидском заливе и в Ливии.
В сентябре Моди рассказал, какие отношения у него сложились с Путиным.