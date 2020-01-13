Путин провёл телефонные переговоры с премьером Индии

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры двух стран подтвердили личные встречи.

«Подтверждены новые личные встречи, в том числе в ходе торжественных мероприятий в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне и саммитов БРИКС и ШОС в Санкт-Петербурге», — указывается в заявлении.

В пресс-службе также указали, что Путин и Моди обсудили по телефону ситуацию в Персидском заливе и в Ливии.

В сентябре Моди рассказал, какие отношения у него сложились с Путиным.