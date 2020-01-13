Путин провёл телефонные переговоры с премьером Индии

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Путин провёл телефонные переговоры с премьером Индии
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры двух стран подтвердили личные встречи.

«Подтверждены новые личные встречи, в том числе в ходе торжественных мероприятий в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне и саммитов БРИКС и ШОС в Санкт-Петербурге», — указывается в заявлении.

В пресс-службе также указали, что Путин и Моди обсудили по телефону ситуацию в Персидском заливе и в Ливии.

В сентябре Моди рассказал, какие отношения у него сложились с Путиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить