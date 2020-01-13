В ФРГ оценили возможное соглашение о прекращении огня в Ливии

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В немецком правительстве заявили, что Германия приветствует соглашение о прекращении огня в Ливии, которое, как ожидается, должно быть подписано в Москве.
В ФРГ оценили возможное соглашение о прекращении огня в Ливии
  • © Андрей Стенин
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.

«Правительство ФРГ приветствует это вступающее в силу соглашение о прекращении огня, которое связано с усилиями российского и турецкого президентов​​​. Если это подтвердится, то станет базисом, на основании которого будет возможна конференция», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии.

13 января стало известно о прибытии делегаций правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии в Москву.

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