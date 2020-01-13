В ФРГ оценили возможное соглашение о прекращении огня в Ливии
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.
«Правительство ФРГ приветствует это вступающее в силу соглашение о прекращении огня, которое связано с усилиями российского и турецкого президентов. Если это подтвердится, то станет базисом, на основании которого будет возможна конференция», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии.
13 января стало известно о прибытии делегаций правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии в Москву.