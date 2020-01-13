Россельхознадзор может ввести ограничения на поставки кормов из КНР

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Россельхознадзор предупредил о возможном введении ограничений на поставки кормов и кормовых добавок из Китая из-за их несоответствия требованиям законодательства России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Россельхознадзор может ввести ограничения на поставки кормов из КНР
  • Pixabay

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам переговоров с представителями Главного таможенного управления Китая.

«Россельхознадзор сообщил о своей обеспокоенности в связи с участившимися в 2019 году случаями выявления несоответствий требованиям России и ЕАЭС этой продукции... В случае продолжения выявления несоответствий... Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на её поставки из Китая в Россию», — следует из пресс-релиза.

В ведомстве напомнили, что в 2019 году в товарах четырёх китайских предприятий были обнаружены ГМО-компоненты, а ещё в двух случаях — бактерии Salmonella и бактерии группы кишечной палочки.

Кроме того, Россельхознадзор ожидает от китайской стороны материалы расследований по выявленным нарушениям и направит коллегам в КНР список требований к ввозимой в Россию продукции.

«Стороны проведут совместную инспекцию китайских предприятий по производству кормов и кормовых добавок. В ходе такой рабочей поездки служба сможет ознакомиться с действующей в КНР системой надзора за компаниями, производящими указанную продукцию», — добавили в российском ведомстве.

В конце декабря 2019 года Россельхознадзор ограничил поставки цитрусовых из Китая из-за обнаружения карантинных организмов.

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