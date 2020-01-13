Более 4,5 тысяч военнослужащих ЗВО подняты по тревоге

Более 4,5 тысячи военнослужащих мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) в Московской области прошли проверку боевой готовности.

«Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа в Московской области после получения команды о приведении соединения в повышенную степень боевой готовности организованно получили оружие, а технику, находящуюся на временном хранении, ввели в строй», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ЗВО.

Отмечается, военнослужащие выдвинулись в исходный пункт на железнодорожную станцию для выполнения нормативов по практической погрузке техники на эшелоны.

Ранее сообщалось, что первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) в 2020 году получит около 1 тыс. новых автоматов АК-12.