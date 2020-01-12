Путин провёл телефонные переговоры с Макроном
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры обсудили ситуацию вокруг Ливии.
«Подробно рассмотрена ливийская проблематика. В контексте российско-турецких договорённостей, достигнутых 8 января в Стамбуле, подчёркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня», — указывается в заявлении.
Стороны подтвердили готовность способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии.
Уточняется, что Путин и Макрон также обсудили ситуацию в Иране, Сирии и на Украине.
Ранее армия маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии.
Позднее ПНС и ЛНА обвинили друг друга в нарушении режима тишины.