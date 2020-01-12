Путин провёл телефонные переговоры с Макроном

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Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Путин провёл телефонные переговоры с Макроном
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры обсудили ситуацию вокруг Ливии.

«Подробно рассмотрена ливийская проблематика. В контексте российско-турецких договорённостей, достигнутых 8 января в Стамбуле, подчёркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня», — указывается в заявлении.

Стороны подтвердили готовность способствовать успешному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по Ливии.

Уточняется, что Путин и Макрон также обсудили ситуацию в Иране, Сирии и на Украине.

Ранее армия маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии.

Позднее ПНС и ЛНА обвинили друг друга в нарушении режима тишины.

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