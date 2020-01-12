На Филиппинах аэропорт приостановил работу из-за вулканического пепла

Международный аэропорт Манилы на Филиппинах временно приостановил работу после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла.

«Обращаем ваше внимание на то, что аэропорт Манилы был объявлен закрытым... из-за выбросов вулканического пепла, которые достигли неба в Маниле», — говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

Отмечается, что все запланированные на вылет из Манилы рейсы в указанный период отменены.

Ранее телеканал CNN Philippines сообщал об эвакуации жителей близлежащих к вулкану населённых пунктов после выбросов столба пепла в воскресенье, 12 января.

По данным Института вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs), вскоре может произойти «опасное взрывное извержение».