На Филиппинах аэропорт приостановил работу из-за вулканического пепла
- Reuters
«Обращаем ваше внимание на то, что аэропорт Манилы был объявлен закрытым... из-за выбросов вулканического пепла, которые достигли неба в Маниле», — говорится в сообщении аэропорта в Facebook.
Отмечается, что все запланированные на вылет из Манилы рейсы в указанный период отменены.
Ранее телеканал CNN Philippines сообщал об эвакуации жителей близлежащих к вулкану населённых пунктов после выбросов столба пепла в воскресенье, 12 января.
По данным Института вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs), вскоре может произойти «опасное взрывное извержение».