Число эвакуированных из-за вулкана Майон превысило 60 тысяч

Власти Филиппин эвакуировали более 60 тыс. человек из-за извержения вулкана Майон.

Об этом сообщает Национальный совет по управлению в чрезвычайных ситуациях (NDRRMC).

«По данным на 06:00 (01:00 мск) 24 января, в общей сложности 18 372 семьи (71 373 человека) были затронуты (происходящим с вулканом. — RT)… Из них 14 483 семьи (55 068 человек) в настоящее время находятся в 59 центрах эвакуации… Ещё 1395 семей (6156 человек) были эвакуированы в другие места», — указывается в заявлении.



Ранее сообщалось, что на Лусоне, крупнейшем острове Филиппин, произошло извержение вулкана Майон. Отмечается, что фонтаны лавы поднимались на высоту 700 м. Города, расположенные вблизи вулкана, накрыл густой пеплопад.

Изначально сообщалось о 40 тыс. эвакуированных.