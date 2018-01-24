Число эвакуированных из-за вулкана Майон превысило 60 тысяч

Короткая ссылка
Власти Филиппин эвакуировали более 60 тыс. человек из-за извержения вулкана Майон.

Об этом сообщает Национальный совет по управлению в чрезвычайных ситуациях (NDRRMC).

«По данным на 06:00 (01:00 мск) 24 января, в общей сложности 18 372 семьи (71 373 человека) были затронуты (происходящим с вулканом. — RT)… Из них 14 483 семьи (55 068 человек) в настоящее время находятся в 59 центрах эвакуации… Ещё 1395 семей (6156 человек) были эвакуированы в другие места», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что на Лусоне, крупнейшем острове Филиппин, произошло извержение вулкана Майон. Отмечается, что фонтаны лавы поднимались на высоту 700 м. Города, расположенные вблизи вулкана, накрыл густой пеплопад. 

Изначально сообщалось о 40 тыс. эвакуированных.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru