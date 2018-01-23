Десятки тысяч человек эвакуированы из-за угрозы извержения вулкана Майон на Филиппинах

По меньшей мере 40 тыс. человек были эвакуированы из-за угрозы извержения вулкана Майон на Филиппинах, передаёт телеканал ABS-CBN.

Сообщается, что губернатор провинции Албай распорядился приостановить работу всех государственных и частных предприятий в непосредственной близости от вулкана. Исключение составляют ведомства, занимающиеся вопросами правопорядка, здравоохранения, оказания социальных услуг и борьбы со стихийными бедствиями.

Как отмечает телеканал, уровень опасности извержения Майона повышен до четвёртого, предпоследнего. На вулкане были зафиксированы увеличение сейсмической активности и выбросы лавы. Власти расширили зону повышенной опасности на 8 км.

16 января сообщалось, что специалисты зафиксировали первые выбросы лавы и пепла на Майоне.