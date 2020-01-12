Трамп призвал руководство Ирана «не убивать протестующих»

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Президент США Дональд Трамп обратился к властям Ирана с призывом «не убивать своих протестующих», отметив, что «за этим смотрит весь мир, а что важнее — за этим наблюдают Соединённые Штаты».
Трамп призвал руководство Ирана «не убивать протестующих»
  • Reuters

«Обращаюсь к руководству Ирана: не убивайте ваших протестующих. Тысячи уже убиты или заключены в тюрьму, и мир наблюдает за этим. Что ещё более важно — США наблюдают. Включите интернет и позвольте репортёрам оставаться на свободе! Прекратите убивать великий иранский народ!» — говорится в заявлении Трампа.

Ранее американский президент поддержал протестующих в Иране, опубликовав твит на фарси.

Он заявил, что стоит на стороне «страдающих, но храбрых иранцев» с начала своего президентства.

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