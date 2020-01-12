В Госдуме оценили призыв британского министра меньше опираться на США

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что США могут углубить изоляционистскую политику, в связи с чем Британия должна быть готова меньше опираться на американскую помощь.

«В этой ситуации, когда Великобритания выходит из ЕС, очевидно для них рассматривать вопрос независимости в военной сфере от Соединённых Штатов», — уверен Чепа.

По мнению депутата, «в НАТО во многом устали от давления США».

«Все закупки — в основном американского производства, цены устанавливают американцы. И все прекрасно понимают, кто на этом зарабатывает. Политика военной доктрины США и стран ЕС во многом отличаются. Поэтому мы всё больше слышим о том, что все хотят определённой независимости от Штатов», — добавил он.

Ранее Уоллес заявил, что США, вероятно, могут углубить изоляционистскую политику, в связи с чем Британия должна быть готова вести войны, не опираясь на американскую помощь.

Он призвал правительство переоснастить армию, чтобы войска не зависели от американских вооружённых сил, в частности от самолётов-разведчиков США.