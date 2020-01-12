Министр обороны Британии призвал меньше опираться на помощь США
Об этом он рассказал в интервью The Sunday Times.
Уоллес отметил, что перспектива того, что США оставят свою роль в мире, «не даёт спать по ночам».
Он добавил, что правительству необходимо переоснастить армию, чтобы войска не зависели от американских вооружённых сил, в частности от самолётов-разведчиков США.
11 сентября глава Объединённого командования Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс призвал чрезвычайный кабинет при правительстве (COBRA) перейти на круглогодичный режим работы из-за угрозы начала Россией новой большой игры в киберпространстве.