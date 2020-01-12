Министр обороны Британии призвал меньше опираться на помощь США

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что США, вероятно, могут углубить изоляционистскую политику, в связи с чем Британия должна быть готова вести войны, не опираясь на американскую помощь.

Об этом он рассказал в интервью The Sunday Times.

Уоллес отметил, что перспектива того, что США оставят свою роль в мире, «не даёт спать по ночам».

Он добавил, что правительству необходимо переоснастить армию, чтобы войска не зависели от американских вооружённых сил, в частности от самолётов-разведчиков США.

11 сентября глава Объединённого командования Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс призвал чрезвычайный кабинет при правительстве (COBRA) перейти на круглогодичный режим работы из-за угрозы начала Россией новой большой игры в киберпространстве.

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