Министр обороны Британии призвал меньше опираться на помощь США

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что США, вероятно, могут углубить изоляционистскую политику, в связи с чем Британия должна быть готова вести войны, не опираясь на американскую помощь.

Об этом он рассказал в интервью The Sunday Times.

Уоллес отметил, что перспектива того, что США оставят свою роль в мире, «не даёт спать по ночам».

Он добавил, что правительству необходимо переоснастить армию, чтобы войска не зависели от американских вооружённых сил, в частности от самолётов-разведчиков США.

11 сентября глава Объединённого командования Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс призвал чрезвычайный кабинет при правительстве (COBRA) перейти на круглогодичный режим работы из-за угрозы начала Россией новой большой игры в киберпространстве.