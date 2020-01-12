TOLOnews: в Афганистане уничтожен один из главарей «Талибана»

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В Афганистане в результате авиаудара уничтожен «лидер «Талибана»* на северо-востоке страны». Операция была проведена афганскими ВВС в провинции Кундуз, сообщает TOLOnews.
TOLOnews: в Афганистане уничтожен один из главарей «Талибана»
  • Reuters

Как отмечается, командир боевиков по имени Махибулла направлялся в Имам Шахиб, когда был нанесён удар.

По данным оборонного ведомства, он являлся гражданином Пакистана. Других подробностей не приводится.

29 декабря 2019 года на северо-востоке Афганистана произошли столкновения с боевиками «Талибана», тогда погибли не менее 17 представителей сил народного ополчения.

В ноябре президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с «Талибаном» возможно при условии заключения договорённости о прекращении огня.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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