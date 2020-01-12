TOLOnews: в Афганистане уничтожен один из главарей «Талибана»
- Reuters
Как отмечается, командир боевиков по имени Махибулла направлялся в Имам Шахиб, когда был нанесён удар.
Taliban Commander Killed In Airstrikehttps://t.co/OjneDLoXE5pic.twitter.com/gyTpOY7F2Y— TOLOnews (@TOLOnews) January 12, 2020
По данным оборонного ведомства, он являлся гражданином Пакистана. Других подробностей не приводится.
29 декабря 2019 года на северо-востоке Афганистана произошли столкновения с боевиками «Талибана», тогда погибли не менее 17 представителей сил народного ополчения.
В ноябре президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с «Талибаном» возможно при условии заключения договорённости о прекращении огня.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.