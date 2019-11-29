Трамп рассказал об условии заключения сделки с «Талибаном»

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с движением «Талибан»* возможно при условии заключения договорённости о прекращении огня.

«Талибан» хочет заключить сделку, и мы встречаемся с ними, и мы говорим, что это должно быть сделано через прекращение огня», — цитирует РИА Новости Трампа.

Президент отметил, что ранее талибы не имели намерения прекращать огонь.

«Сейчас они хотят прекращать огонь», — уточнил он.

Ранее Трамп заявил, что движение «Талибан» выступило за «заключение сделки».

28 ноября американский лидер прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.