WSJ: США угрожают Ираку лишением доступа к средствам от продажи нефти

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Издание The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на источник, что Вашингтон угрожает лишить Ирак доступа к правительственному банковскому счёту в США, который содержит иракские средства от продажи нефти.

Отмечается, что США вынесли предупреждение иракским властям, что доступ к счёту будет утрачен в случае если из Ирака будут выведены американские войска.

Данное предупреждение было вынесено и.о. премьер-министра Ирака Аделю Абд Аль-Махди в ходе телефонного разговора.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае вывода американских войск из Ирака Багдад должен заплатить Вашингтону за строительство военных баз и посольств на территории этого государства.

5 января иракский парламент проголосовал за вывод с территории государства иностранных войск.

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