В Афганистане при взрыве погибли двое американских военных

Двое военнослужащих США погибли при взрыве бомбы в Афганистане, ещё двое получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на американские вооружённые силы.

Как отмечает агентство, автомобиль военных был подорван взрывным устройством на дороге в южной части страны.

Уточняется, что ответственность за атаку на себя взяло движение «Талибан»*.

В ноябре 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с «Талибаном» возможно при условии заключения договорённости о прекращении огня.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.