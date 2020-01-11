В Афганистане при взрыве погибли двое американских военных

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Двое военнослужащих США погибли при взрыве бомбы в Афганистане, ещё двое получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на американские вооружённые силы.
В Афганистане при взрыве погибли двое американских военных
  • Reuters

Как отмечает агентство, автомобиль военных был подорван взрывным устройством на дороге в южной части страны.

Уточняется, что ответственность за атаку на себя взяло движение «Талибан»*.

В ноябре 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с «Талибаном» возможно при условии заключения договорённости о прекращении огня.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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