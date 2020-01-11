В Афганистане при взрыве погибли двое американских военных
- Reuters
Как отмечает агентство, автомобиль военных был подорван взрывным устройством на дороге в южной части страны.
Уточняется, что ответственность за атаку на себя взяло движение «Талибан»*.
В ноябре 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с «Талибаном» возможно при условии заключения договорённости о прекращении огня.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.