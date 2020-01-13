В Bellingcat назвали видеоконтент Ruptly «очень, очень хорошим»

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RT
Проект Bellingcat в своём Twitter-аккаунте опубликовал видео Ruptly с места крушения украинского пассажирского самолёта в Иране, при этом сотрудник портала похвалил агентство за контент.
В Bellingcat назвали видеоконтент Ruptly «очень, очень хорошим»
  • © RUPTLY

«На снятых в пятницу кадрах запечатлено текущее состояние места крушения рейса украинских авиалиний PS752 в Тегеране. На месте трагедии можно увидеть автомобили и местных жителей. Практически все обломки упавшего самолёта были убраны», — говорится в сообщении Ruptly.

В своём сообщении Bellingcat трактует видео как подтверждение того, «что место крушения рейса PS752 было полностью очищено от обломков до того, как специалисты, занимающиеся расследованием катастрофы, смогли провести тщательное расследование». При этом ранее иранская сторона предоставила украинским экспертам доступ к чёрным ящикам и обломкам лайнера, о чём сообщал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«RT, на самом деле, очень, очень хороши, что касается исходных видео от Ruptly, так что, как ни странно, мы довольно часто ими пользуемся», — прокомментировал публикацию один из сотрудников Bellingcat Арик Толер.

Портал Bellingcat получил известность после своего «расследования» крушения самолёта MH17 в Донбассе, которое проводилось на основании различных неофициальных материалов из соцсетей. Несмотря на косвенные доказательства, в качестве итогового вывода в расследовании было представлено утверждение, что к крушению самолёта якобы причастна Россия.

На основании данных из открытых источников организация также делала выводы о «преступлениях» правительственных войск в Сирии, при этом методология в этих «расследованиях» аналогична той, что они использовали по отношению к событиям на Украине.

В апреле 2019 года видеоагентство Ruptly получило золото престижной премии Shorty Awards за освещение акций протестов во Франции.

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