WP узнал о неудачной операции США против ещё одного иранского военного

Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что военные США провели в Йемене операцию против одного из командиров подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Абдоля Резы Шахлая, которая закончилась неудачей.

Отмечается, что операция была проведена в день удара в районе Багдада, в результате которого был убит командующий «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

По данным одного из источников газеты, операция против Шахлая может быть предпринята ещё раз в будущем.

Уточняется, что Шахлай считается причастным к нападениям на военных США в Ираке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на момент операции Вашингтона по устранению генерала КСИР Касема Сулеймани Иран планировал нападение на четыре американских посольства.