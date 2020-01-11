WP узнал о неудачной операции США против ещё одного иранского военного

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Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что военные США провели в Йемене операцию против одного из командиров подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Абдоля Резы Шахлая, которая закончилась неудачей.
WP узнал о неудачной операции США против ещё одного иранского военного
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Отмечается, что операция была проведена в день удара в районе Багдада, в результате которого был убит командующий «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

По данным одного из источников газеты, операция против Шахлая может быть предпринята ещё раз в будущем.

Уточняется, что Шахлай считается причастным к нападениям на военных США в Ираке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на момент операции Вашингтона по устранению генерала КСИР Касема Сулеймани Иран планировал нападение на четыре американских посольства.

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