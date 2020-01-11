WP узнал о неудачной операции США против ещё одного иранского военного
- globallookpress.com
Отмечается, что операция была проведена в день удара в районе Багдада, в результате которого был убит командующий «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
По данным одного из источников газеты, операция против Шахлая может быть предпринята ещё раз в будущем.
Уточняется, что Шахлай считается причастным к нападениям на военных США в Ираке.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на момент операции Вашингтона по устранению генерала КСИР Касема Сулеймани Иран планировал нападение на четыре американских посольства.