СМИ: Восьмилетний ребёнок убил двух человек в школе в Мексике

В Мексике в городе Торреон штата Коауила, по предварительной информации, восьмилетний учащийся открыл стрельбу в школе, в результате чего два человека погибли и четверо пострадали. Об этом сообщает радиостанция MVS Noticias.

Reuters

Отмечается, что инцидент произошёл в школе имени Сервантеса. По данным радиостанции, школьник стрелял из пистолета. Также уточняется, что погибли учитель и один из учащихся. В декабре в центре Мехико пять человек погибли в результате стрельбы.