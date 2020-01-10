СМИ: Восьмилетний ребёнок убил двух человек в школе в Мексике

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В Мексике в городе Торреон штата Коауила, по предварительной информации, восьмилетний учащийся открыл стрельбу в школе, в результате чего два человека погибли и четверо пострадали. Об этом сообщает радиостанция MVS Noticias.
СМИ: Восьмилетний ребёнок убил двух человек в школе в Мексике
  • Reuters

Отмечается, что инцидент произошёл в школе имени Сервантеса.

По данным радиостанции, школьник стрелял из пистолета.

Также уточняется, что погибли учитель и один из учащихся.

В декабре в центре Мехико пять человек погибли в результате стрельбы.

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