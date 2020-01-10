Курц заявил о непредсказуемости США на международной арене

Канцлер Австрии Себастьян Курц указал на рост непредсказуемости Соединённых Штатов на международной арене.

«В наше время на международной арене изменяется соотношение сил. И хотя США остаются сильнейшим экономическим и военным государством в мире, они стали для нас более непредсказуемым партнёром», — цитирует Курца ТАСС.

При этом он признал США сильнейшим экономическим и военным государством в мире.

Вместе с тем Курц заявил, что Россия «вновь находится на этапе, при котором напряжённости между Европой и Россией в последнее время не сократились, а, скорее, увеличились».

7 января федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с Себастьяном Курцем, сформированное по итогам досрочных парламентских выборов 2019 года.