Зеленский обсудил с Рухани расследование авиакатастрофы в Иране

Украинский лидер Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Отмечается, что Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате крушения самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.

Лидер Украины сообщил, что «украинская сторона уже начала работу, присоединившись к расследованию причин катастрофы».

Он выразил надежду на содействие Ирана «в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события».

«Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии», — говорится в сообщении.

Хасан Рухани заявил, что «Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным».

Ранее Зеленский призвал Канаду и другие страны мира принять участие в расследовании крушения самолёта в Иране.

8 января самолёт Boeing 737 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли 176 человек, в том числе девять членов экипажа.