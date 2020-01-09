Зеленский предложил Лондону вместе расследовать авиакатастрофу в Иране

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложил британской стороне принять участие в расследовании авиакатастрофы в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Зеленский заявил о готовности Украины «в полной мере приобщиться к деятельности специальной совместной следственной группы в Иране».

«Президент Украины пригласил Великобританию присоединиться к расследованию», — указано в сообщении.

При этом британский премьер поддержал эту инициативу, заявив, что к установлению обстоятельств крушения самолёта в Тегеране необходимо привлечь лучших британских специалистов.

Ранее Зеленский призвал Канаду и другие страны мира принять участие в расследовании крушения самолёта в Иране.

8 января самолёт Boeing 737 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. В результате катастрофы погибли 176 человек, в том числе девять членов экипажа.