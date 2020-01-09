Лавров и глава МИД Пакистана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
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Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
«Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе вследствие убийства американскими военными под Багдадом командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани и ответных шагов Ирана», — заявили в министерстве.
Российская сторона отметила, что действия США в нарушение норм международного права грозят тяжёлыми последствиями для мира и стабильности в регионе.
В ходе разговора было указано, что противоречия между странами должны решаться мирным дипломатическим путём за столом переговоров.
Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в результате спецоперации США в Багдаде ночью 3 января.
В ночь на 8 января Тегеран объявил об операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты были выпущены по двум американским базам в Ираке.