Turkish Airlines объявила о возобновлении полётов в Иран и Ирак
- Reuters
«Мы возобновляем полёты в Иран и Ирак. Первый после приостановки рейс TK 898 вылетит по маршруту Стамбул — Тегеран в 21:05 (совпадает с мск. — RT) сегодня», — сообщил он.
Отмечается, что 8 января представитель авиакомпании сообщал о временной приостановке полётов в Иран и Ирак до вечера 9 января.
Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Уральские авиалинии» заявила о намерении изменить маршруты рейсов, пролетающих над территорией Ирана.