Turkish Airlines объявила о возобновлении полётов в Иран и Ирак

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines объявил, что возобновляет полёты в Иран и Ирак с вечера 9 января. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

«Мы возобновляем полёты в Иран и Ирак. Первый после приостановки рейс TK 898 вылетит по маршруту Стамбул — Тегеран в 21:05 (совпадает с мск. — RT) сегодня», — сообщил он.

Отмечается, что 8 января представитель авиакомпании сообщал о временной приостановке полётов в Иран и Ирак до вечера 9 января.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Уральские авиалинии» заявила о намерении изменить маршруты рейсов, пролетающих над территорией Ирана.