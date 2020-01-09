Turkish Airlines объявила о возобновлении полётов в Иран и Ирак

Короткая ссылка
Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines объявил, что возобновляет полёты в Иран и Ирак с вечера 9 января. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.
Turkish Airlines объявила о возобновлении полётов в Иран и Ирак
  • Reuters

«Мы возобновляем полёты в Иран и Ирак. Первый после приостановки рейс TK 898 вылетит по маршруту Стамбул — Тегеран в 21:05 (совпадает с мск. — RT) сегодня», — сообщил он.

Отмечается, что 8 января представитель авиакомпании сообщал о временной приостановке полётов в Иран и Ирак до вечера 9 января.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Уральские авиалинии» заявила о намерении изменить маршруты рейсов, пролетающих над территорией Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить