«Уральские авиалинии» намерены изменить маршруты рейсов над Ираном

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Компания «Уральские авиалинии» заявила о намерении изменить маршруты рейсов, пролетающих над территорией Ирана, сообщает URA.RU.
«Уральские авиалинии» намерены изменить маршруты рейсов над Ираном
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Мы рассматриваем возможность соблюдения рекомендации Росавиации. Сейчас специалисты авиакомпании изучают альтернативные варианты маршрутов», — заявили в пресс-службе перевозчика.

Ранее авиационный эксперт, заслуженный военный лётчик Владимир Попов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о крушении украинского лайнера в Иране.

Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после вылета из тегеранского аэропорта. На борту находились более 170 человекникто не выжил.

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