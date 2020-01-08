«Уральские авиалинии» намерены изменить маршруты рейсов над Ираном

Компания «Уральские авиалинии» заявила о намерении изменить маршруты рейсов, пролетающих над территорией Ирана, сообщает URA.RU.

«Мы рассматриваем возможность соблюдения рекомендации Росавиации. Сейчас специалисты авиакомпании изучают альтернативные варианты маршрутов», — заявили в пресс-службе перевозчика.

Ранее авиационный эксперт, заслуженный военный лётчик Владимир Попов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о крушении украинского лайнера в Иране.

Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после вылета из тегеранского аэропорта. На борту находились более 170 человек, никто не выжил.