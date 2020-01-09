Турция выступила против превращения Ирака в «арену противостояния»

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара выступает против превращения Ирака в «арену противостояния иностранных сил». Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Багдаде.
Турция выступила против превращения Ирака в «арену противостояния»
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

По его словам, Анкара и Багдад будут работать сообща для преодоления «столь тяжёлого периода в истории Ирака».

«Мы выступаем против того, чтобы наш сосед превратился в арену противостояния иностранных сил», — цитирует его ТАСС.

Также Чавушоглу заявил, что нападения на военные базы в Ираке привели к «серьёзным трудностям» в регионе.

Ранее командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде назвал цель удара Ирана по базам США в Ираке.

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