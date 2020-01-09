Турция выступила против превращения Ирака в «арену противостояния»
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- РИА Новости
По его словам, Анкара и Багдад будут работать сообща для преодоления «столь тяжёлого периода в истории Ирака».
«Мы выступаем против того, чтобы наш сосед превратился в арену противостояния иностранных сил», — цитирует его ТАСС.
Также Чавушоглу заявил, что нападения на военные базы в Ираке привели к «серьёзным трудностям» в регионе.
Ранее командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде назвал цель удара Ирана по базам США в Ираке.