В ЕС рассказали о работе по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил об усилиях ЕС по использованию диалога для уменьшения риска эскалации на Ближнем Востоке и в Ливии.

«В ближайшие часы и дни вместе с высоким представителем (ЕС по иностранным делам. — RT) Жозепом Боррелем я буду создавать многие каналы связи, и мы продолжим в ближайшие дни и недели активно в этом участвовать», — цитирует Мишеля Интерфакс.

Также он отметил «прочное партнёрство, очень сильный союз с Соединёнными Штатами и особенно с НАТО».

Ранее сообщалось, что экстренное заседание глав МИД 28 стран Евросоюза состоится в пятницу, 10 января, в Брюсселе.

Как подчеркнул глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, ЕС постарается принять меры по снижению напряжённости в регионе.