Главы МИД ЕС обсудят ситуацию на Ближнем Востоке 10 января

Экстренное заседание глав МИД 28 стран Евросоюза состоится в пятницу, 10 января, в Брюсселе. Об этом объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Я созвал экстренную встречу министров иностранных дел наших стран-членов в пятницу, 10 января, во второй половине дня, чтобы обсудить последние события в Иране и Ираке», — написал он в своём Twitter.

Боррель подчеркнул, что ЕС постарается принять меры по снижению напряжённости в регионе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созвала 8 января специальное заседание ЕК в связи с обострением обстановки вокруг Ирака и Ирана.