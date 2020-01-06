Главы МИД ЕС обсудят ситуацию на Ближнем Востоке 10 января

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Экстренное заседание глав МИД 28 стран Евросоюза состоится в пятницу, 10 января, в Брюсселе. Об этом объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Главы МИД ЕС обсудят ситуацию на Ближнем Востоке 10 января
  • Reuters

«Я созвал экстренную встречу министров иностранных дел наших стран-членов в пятницу, 10 января, во второй половине дня, чтобы обсудить последние события в Иране и Ираке», — написал он в своём Twitter.

Боррель подчеркнул, что ЕС постарается принять меры по снижению напряжённости в регионе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созвала 8 января специальное заседание ЕК в связи с обострением обстановки вокруг Ирака и Ирана.

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