Советник премьера Израиля назвал Сулеймани современным Мориарти

Советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн назвал убитого Соединёнными Штатами иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Багдаде современным Мориарти.

Об этом он сказал в эфире радио Baltkom в программе «Абонент доступен».

«Сулеймани говорил о том, что Иран расшил свои границы и теперь определяет то, что произойдёт в Ливане, Сирии, Ираке. Он проводил террористические акции против Израиля, а также в Болгарии и Таиланде. Такой Мориарти наших дней. Только Мориарти возглавлял интернационал преступников, а Сулеймани — человек реальный в отличие от Мориарти, он возглавлял интернационал шиитских террористов», — цитирует Бульштейна Mixnews.lv.

Ранее правительство Ирана объявило 9 января днём траура в знак скорби о погибших во время давки в ходе церемонии прощания с Сулеймани и о жертвах крушения самолёта Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины».

Как сообщали СМИ 7 января, количество погибших при давке в ходе церемонии прощания с генералом КСИР составило 56 человек.

Касем Сулеймани, убитый 3 января в Багдаде в результате ракетного удара со стороны США, был похоронен на кладбище в городе Керман на юго-востоке Ирана.