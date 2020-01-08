В Иране 9 января объявили днём траура

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Правительство Ирана объявило 9 января днём траура.
В Иране 9 января объявили днём траура
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя правительства Ирана Али Рабийи, которое он опубликовал в Twitter.

Отмечается, что траур объявлен в знак скорби как о жертвах крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», так и о погибших во время давки во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани.

«Выражая соболезнования семьям наших соотечественников, погибших в провинции Керман во время участия в церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани и в авиакатастрофе сегодня утром, правительство объявило 9 января днём национального траура», — указал он.

Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после вылета из тегеранского аэропорта. По некоторым данным, на его борту находились 177 человекникто не выжил.

7 января СМИ сообщали, что количество погибших при давке в ходе церемонии прощания с Сулеймани составило 56 человек.

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