Кипр поможет США в эвакуации дипмиссий страны с Ближнего Востока

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Власти Кипра разрешили США развернуть у себя группу быстрого реагирования для эвакуации американцев и персонала американских дипломатических миссий с Ближнего Востока.
Кипр поможет США в эвакуации дипмиссий страны с Ближнего Востока
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя правительства страны Кириакоса Кусиоса.

«Республика Кипр приняла запрос, направленный властями США через посольство США в Никосии, и дала согласие на временное размещение на Кипре группы быстрого реагирования, чьей задачей будет в случае необходимости эвакуировать дипломатические миссии США в регионе, а также граждан США», — цитирует его агентство.

Ранее посольство США в Ираке опубликовало заявление, в котором призвало американских граждан немедленно покинуть иракскую территорию из-за возникшей напряжённости в стране и регионе.

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