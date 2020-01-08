В Стамбуле начались переговоры Путина и Эрдогана
- Reuters
Предполагается, что в ходе встречи президенты обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и обстановку в регионе, включая ситуацию в Сирии и Ливии, обострение в отношениях Ирана и США, передаёт РИА Новости.
7 января Путин прибыл в Турцию, где, как ожидается, примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».
Как заявляли в Кремле, Путин на встрече с Эрдоганом обсудит ситуацию на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Подробнее о встрече двух лидеров — в материале RT.