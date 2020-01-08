Эксперт прокомментировал сообщения о крушении украинского лайнера в Иране

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Авиационный эксперт, заслуженный военный лётчик Владимир Попов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о крушении украинского лайнера в Иране.
Эксперт прокомментировал сообщения о крушении украинского лайнера в Иране
  • Reuters

«Взлёт — самый напряжённый этап: и крутящий момент на валу, и работа всех лопаток двигателя, и соплового аппарата в целом, и отдельных агрегатов. Там ведь работают и гидросистемы, и системы автоматики», — заявил он.

По его словам, лайнер взлетал утром, когда видимость уже была хорошей, и наиболее вероятной причиной катастрофы мог стать именно технический отказ.

Вместе с тем, считает Попов, с учётом политической обстановки в регионе не стоит исключать никакие сопутствующие причины.

Ранее была названа предварительная причина крушения украинского лайнера в Иране.

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