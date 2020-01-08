На борту разбившегося в Иране самолёта находились 11 граждан Украины

На борту украинского самолёта, который потерпел крушение в Тегеране, находились 11 граждан Украины. Об этом заявили в пресс-службе СНБО.

«По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины»… находились два гражданина Украины и девять членов экипажа (также граждане Украины)», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося 2 громадянина України і 9 членів екіпажу - також громадяни України. — Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) January 8, 2020

При этом агентство FARS, ссылаясь на главу управления ЧС Ирана, пишет, что в самолёте находились 179 человек, в том числе 147 иранцев и 32 иностранца.

Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после вылета из тегеранского аэропорта.

Сообщалось, что на его борту находились 168 пассажиров, никто не выжил.

Как заявили в украинском посольстве, по предварительной информации, самолёт разбился из-за аварии двигателя.