На борту разбившегося в Иране самолёта находились 167 пассажиров
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«На борту упавшего украинского самолёта, направлявшегося в Киев, находились 167 пассажиров», — сказал он.
Как заявили в Иране, шансов на то, что кто-то выжил в крушении лайнера, почти нет.
Ранее СМИ сообщили, что украинский лайнер разбился в Тегеране. Указывалось, что на его борту были 180 пассажиров.
Как отметили в Иране, пассажирский самолёт разбился вскоре после взлёта в тегеранском аэропорту.