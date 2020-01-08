В Тегеране заявили, что украинский самолёт разбился сразу после взлёта

Пассажирский самолёт, на борту которого находились около 180 человек, разбился вскоре после взлёта в тегеранском аэропорту имени имама Хомейни.

Самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины

РИА Новости

© Наталья Селиверстова