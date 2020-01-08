В Тегеране заявили, что украинский самолёт разбился сразу после взлёта
- Самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на главу аэропорта.
Ранее агентство сообщило, что крушение произошло «по техническим причинам».
Другие подробности случившегося не приводятся.
Ранее США после атаки Ирана на американские базы в Ираке запретили полёты американским авиакомпаниям над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами.