Singapore Airlines перенесла полёты через воздушное пространство Ирана

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines сообщила, что отменяет перелёты через воздушное пространство Ирана.

«Ввиду последних событий в регионе все полеты SIA в и из стран Европы отклоняются от иранского воздушного пространства. Мы внимательно следим за ситуацией и в случае необходимости внесём соответствующие коррективы в наши маршруты», — говорится в сообщении компании, опубликованном CNN.

Ранее США запретили полёты американским авиакомпаниям над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами. Это произошло после ударов Тегерана по американским базам в Ираке.