Singapore Airlines перенесла полёты через воздушное пространство Ирана

Короткая ссылка
Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines сообщила, что отменяет перелёты через воздушное пространство Ирана.

«Ввиду последних событий в регионе все полеты SIA в и из стран Европы отклоняются от иранского воздушного пространства. Мы внимательно следим за ситуацией и в случае необходимости внесём соответствующие коррективы в наши маршруты», — говорится в сообщении компании, опубликованном CNN.

Ранее США запретили полёты американским авиакомпаниям над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами. Это произошло после ударов Тегерана по американским базам в Ираке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить