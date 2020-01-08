Singapore Airlines перенесла полёты через воздушное пространство Ирана
«Ввиду последних событий в регионе все полеты SIA в и из стран Европы отклоняются от иранского воздушного пространства. Мы внимательно следим за ситуацией и в случае необходимости внесём соответствующие коррективы в наши маршруты», — говорится в сообщении компании, опубликованном CNN.
Ранее США запретили полёты американским авиакомпаниям над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами. Это произошло после ударов Тегерана по американским базам в Ираке.