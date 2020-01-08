Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США

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Совбез ООН должен осудить шаги США и привлечь их к ответственности за незаконные действия и угрозы.

Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в письме постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи, направленном Генсеку ООН Антониу Гутеррешу и в Совбез.

«Совет Безопасности ООН должен строжайшим образом осудить незаконные угрозы и необузданную политику Соединённых Штатов, а также привлечь их к ответственности за все их противоправные действия и незаконную практику», — написал Тахт-Раванчи.

Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.

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