Вице-президент Венесуэлы обвинила оппозицию в атаках на энергосистему страны

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что оппозиция провела атаку на энергосистему страны во время праздников.

«Мы знаем, что правые экстремисты атаковали 24 и 31 декабря национальную энергетическую систему... Они выбрали её в качестве объекта практически ежедневных атак в разных штатах. Мы располагаем видеоматериалами, присланными нашими гражданами, на которых видно правых экстремистов, нападающих на электроподстанции», — приводит ТАСС её слова.

Отключения электроэнергии произошли в таких регионах, как Ансоатеги, Арагуа, Карабобо, Кохедес, Лара, Мерида, Миранда, Нуэва-Эспарта, Сулия, Тачира, а также в Каракасе.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен событиями вокруг выборов главы Национального собрания Венесуэлы.