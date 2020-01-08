Меркель обсудила с Трампом ситуацию вокруг Ирана и Ирака

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Ирана и Ирака.

«Канцлер Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп вечером обсудили напряжённую ситуацию вокруг Ирана и Ирака», — говорится в сообщении немецкого правительства.

Отмечается, что стороны также обсудили текущую ситуацию в Ливии и политические усилия по разрешению конфликта в этой стране.

Ранее Федеральное правительство Германии подтвердило, что канцлер ФРГ Ангела Меркель совершит визит в Москву 11 января и проведёт переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

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