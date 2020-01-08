Глава Пентагона: США не стремятся к войне с Ираном

Глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к военному противостоянию с Ираном.

«Мы не собираемся начинать войну с Ираном, а готовимся к тому, чтобы положить ей конец», — заявил он в интервью CNN.

Эспер назвал убитого генерала КСИР Касема Сулеймани террористом, который «встречался с другим лидером террористов для того, чтобы спланировать новые атаки на американских дипломатов».

«Я думаю, мы приняли правильное решение, устранив этих игроков с поля боя», — добавил глава Пентагона.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал причину ликвидации Сулеймани в Багдаде.

Глава спецподразделения «Кудс» КСИР генерал Касем Сулеймани погиб 3 января в Багдаде в результате ракетного удара со стороны США.