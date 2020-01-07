Помпео исключил появление ядерного оружия в Иране

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Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции исключил появление ядерного оружия в Иране.
Помпео исключил появление ядерного оружия в Иране
  • Reuters

«Президент Трамп выразился предельно ясно: под нашим наблюдением Иран не получит ядерное оружие», — сказал он.

Помпео также заявил, что ранее Иран в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по ядерной программе мог рассчитывать на получение ядерного вооружения.

«Мы не позволим этому случиться», — добавил глава Госдепа.

Ранее президент США Дональд Трамп прописными буквами в Twitter написал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

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