Помпео исключил появление ядерного оружия в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции исключил появление ядерного оружия в Иране.

«Президент Трамп выразился предельно ясно: под нашим наблюдением Иран не получит ядерное оружие», — сказал он.

Помпео также заявил, что ранее Иран в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по ядерной программе мог рассчитывать на получение ядерного вооружения.

«Мы не позволим этому случиться», — добавил глава Госдепа.

Ранее президент США Дональд Трамп прописными буквами в Twitter написал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.