СМИ: В Иране при давке 32 человека погибли и 190 пострадали
- Reuters
Об этом информирует IRIB со ссылкой на главу скорой помощи Пира Хосейна Куливанда.
«Из-за давки погибли 32 человека, 190 пострадали. Пострадавшие были доставлены в больницы и медицинские центры, им оказывается медицинская помощь», — сказал он.
Ранее СМИ сообщили о гибели людей из-за давки на похоронах Сулеймани.
Глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани погиб 3 января в Багдаде в результате ракетного удара со стороны США.