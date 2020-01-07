СМИ: В Иране при давке 32 человека погибли и 190 пострадали

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В Иране в результате давки в ходе церемонии прощания с убитым в ходе спецоперации США генералом Касемом Сулеймани погибли 32 человека, ещё 190 пострадали.
СМИ: В Иране при давке 32 человека погибли и 190 пострадали
  • Reuters

Об этом информирует IRIB со ссылкой на главу скорой помощи Пира Хосейна Куливанда.

«Из-за давки погибли 32 человека, 190 пострадали. Пострадавшие были доставлены в больницы и медицинские центры, им оказывается медицинская помощь», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили о гибели людей из-за давки на похоронах Сулеймани.

Глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани погиб 3 января в Багдаде в результате ракетного удара со стороны США.

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