В Иране заявили об отсутствии планов по созданию ядерного оружия

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в эфире программы PBS NewsHour заявил, что Тегеран не планирует производить ядерное оружие, несмотря на прекращение выполнения обязательств в рамках ядерной сделки.

«Нет, мы не заинтересованы в обладании ядерным оружием. Потому что у нас есть чёткий священный наказ от нашего верховного лидера, запрещающий ядерное оружие», — цитирует Тахт-Раванчи РИА Новости.

По его словам, в иранской оборонительной доктрине «нет места ядерному оружию».

Ранее иранская сторона объявила о пятом, последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

В правительстве Ирана отметили, что Тегеран не намерен больше соблюдать какие-либо ограничения по объёму обогащения и в сфере ядерных исследований и разработок.