Трое детей погибли при пожаре под Ярославлем

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При пожаре в частном жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области погибли трое детей, ещё два человека пострадали.
Трое детей погибли при пожаре под Ярославлем
  • РИА Новости

«В результате пожара в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населённом пункте Кучеры пострадали пять человек, из них трое детей (2009, 2012 и 2015 годов рождения) погибли», — приводит РИА Новости слова представителя региональных экстренных служб.

Двое пострадавших госпитализированы в Борисоглебскую центральную районную больницу.

Пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате возгорания, которое произошло в доме в селе Соболевка Каменского района Пензенской области.

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