Трое детей погибли при пожаре под Ярославлем
- РИА Новости
«В результате пожара в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населённом пункте Кучеры пострадали пять человек, из них трое детей (2009, 2012 и 2015 годов рождения) погибли», — приводит РИА Новости слова представителя региональных экстренных служб.
Двое пострадавших госпитализированы в Борисоглебскую центральную районную больницу.
Пожар ликвидирован.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате возгорания, которое произошло в доме в селе Соболевка Каменского района Пензенской области.