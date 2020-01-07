Джонсон предложил Австралии помощь в связи с пожарами

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Австралии помощь в связи с продолжающимися лесными пожарами.

«Наши сердца с теми, кто пострадал от этих разрушительных пожаров в Австралии. Я связался с премьер-министром Скоттом Моррисоном, чтобы предложить любую помощь, которую мы можем оказать. Мы с вами в это очень трудное время», — написал Джонсон в Twitter.

Ранее австралийский премьер-министр Скотт Моррисон сообщил, что в течение следующих двух лет власти страны выделят не менее 2 млрд австралийских долларов (около $1,4 млрд) на восстановление Австралии после лесных пожаров.

Масштабные лесные пожары на юго-востоке Австралии продолжаются с октября 2019 года.