Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН по Ираку

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических учреждений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани ударом США в Багдаде.

Он отметил, что российская сторона решительно осуждает атаки на любые дипломатические учреждения.

«И мы решительно осудили атаку на американское посольство», — приводит Интерфакс слова Небензи.

Он отметил, что при этом, когда заявление Совбеза было практически готово и согласовано с Россиией, последовала атака на Сулеймани 3 января. Россия предложила внести поправки в заявление, однако, по словам Небензи, это было неприемлимо для американской стороны.

Ранее стало известно, что Россия и Китай заблокировали заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря.