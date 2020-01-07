Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН по Ираку
- Reuters
Он отметил, что российская сторона решительно осуждает атаки на любые дипломатические учреждения.
«И мы решительно осудили атаку на американское посольство», — приводит Интерфакс слова Небензи.
Он отметил, что при этом, когда заявление Совбеза было практически готово и согласовано с Россиией, последовала атака на Сулеймани 3 января. Россия предложила внести поправки в заявление, однако, по словам Небензи, это было неприемлимо для американской стороны.
Ранее стало известно, что Россия и Китай заблокировали заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее нападение на американское посольство в Ираке 31 декабря.