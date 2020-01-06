Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана
  • РИА Новости

Шойгу и Багери отметили важность недопущения эскалации напряжённости в Сирии и на Ближнем Востоке.

«В ходе беседы военачальники обсудили практические шаги по недопущению эскалации обстановки в Сирийской Арабской Республике и Ближневосточном регионе», — говорится в сообщении.

Разговор состоялся 6 января.

Шойгу также провёл телефонные переговоры с главой разведки Турции Хаканом Фиданом в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января при ракетном обстреле США у аэропорта Багдада.

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