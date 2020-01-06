Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана
- РИА Новости
Шойгу и Багери отметили важность недопущения эскалации напряжённости в Сирии и на Ближнем Востоке.
«В ходе беседы военачальники обсудили практические шаги по недопущению эскалации обстановки в Сирийской Арабской Республике и Ближневосточном регионе», — говорится в сообщении.
Разговор состоялся 6 января.
Шойгу также провёл телефонные переговоры с главой разведки Турции Хаканом Фиданом в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января при ракетном обстреле США у аэропорта Багдада.